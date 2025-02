Zac ameaça matar Chaim por conta dos insultos a Joana | O Rico e Lázaro

Em casa, Joana fala com Dana sobre o pedido de casamento de Zac. O jovem conversa com seus irmãos sobre o noivado e Chaim se intromete, dizendo que o filho nunca se casará com a “perdida”. Furioso com os insultos a Joana, Zac ameaça o homem com uma espada e os dois brigam no meio da rua. Talita e Samira ficam preocupadas com a situação em casa após a confusão se apartar. Mais tarde, Zelfa parabeniza Joana pelo noivado e pergunta se a jovem conseguiu esquecer Asher, deixando-a tensa.