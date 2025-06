Zac busca o perdão da família de Joana | O Rico e Lázaro

Zac vai até a sinagoga conversar com Zadoque e Ravina e pedir desculpas pelo que fez com Joana. Os rabinos logo se irritam com as atitudes baixas e a audácia do homem. Zac se defende, dizendo que suas ações foram feitas pelo desespero de um homem apaixonado e que nunca fez nada por maldade. Zadoque admira que ele tenha se arrependido, mas demanda que ele comece a agir de forma diferente e se desculpe com Deus para que tudo se encaixe. Os rabinos decidem perdoá-lo, apesar de tudo. No palácio, Asher sente falta da família e Joana pede para que ele não cultive a vingança.



