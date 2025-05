Zac chantageia Joana para que ela aceite seu pedido de casamento | O Rico e Lázaro

Após descobrir a chantagem que Zac fez com Matias, Joana vai tirar satisfação com o amigo, irritada com seus atos. Ele tenta se explicar e diz que quer protegê-la de ficar sozinha quando seus irmãos saírem de casa com suas novas famílias. A jovem, porém, recusa casar-se com ele. Zac confessa que ainda a ama, mas mesmo assim não consegue convencê-la. Então, ele diz que não ajudará Matias e deixará a família de Ravina ao relento, já que ela nega seu amor. Joana se vê em um impasse e, momentos depois, ela procura Malca e avisa que foi pedida em casamento por Zac.



