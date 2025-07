Zac coloca seu plano contra Lázaro em prática | O Rico e Lázaro

No palácio, Beroso entrega um sonífero a Zac para utilizá-lo contra Lázaro. Logo depois, Zac chega na cela e fica confuso quando o antigo amigo pede perdão por tudo o que aconteceu entre eles. Lázaro conta a ele que finalmente se entregou a Deus e, por isso, não sente mais raiva como antes. Assim que o Rico vai embora, um soldado entrega a comida do prisioneiro e, assim que ele come, cai em um sono profundo. Em seguida, Ayana entra na cela e finge que está dormindo com ele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!