Zac confessa ter matado Uriel e Asher fica revoltado | O Rico e Lázaro

Após Asher descobrir quem matou seu pai, ele confronta Zac. O antigo amigo do escravo, então, conta a verdade sobre o que aconteceu no dia da invasão da Babilônia a Jerusalém. Ele revela que viu Uriel sendo ameaçado pelos soldados e, na tentativa de defendê-lo, acabou atingindo-o mortalmente com uma flecha. Asher fica revoltado com a confissão e tenta agredir o homem que um dia considerou irmão, dizendo que nunca irá perdoá-lo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!