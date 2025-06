Zac descobre que Rabe-Sáris está envolvido em esquema da Casa da Lua | O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris conversa com Zac no palácio e o Rico conta que Beroso quer sua ajuda para descobrir se andam vendendo cerveja clandestina na Casa da Lua. O soldado fica tenso com a conversa. Zac percebe a reação do irmão e fica indignado com os segredos que ele guarda. Ele o chantageia e diz que, se o soldado disser tudo o que sabe sobre o esquema, ele omite seu envolvimento. Enquanto isso, Neusta tenta ajudar Joaquim e Edissa no planejamento do casamento.



