Zac é nomeado governador da Babilônia por Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Beroso se despede de Arioque e cuida dos ferimentos dele. O general lamenta a situação e sai do palácio após a luta com Nebuzaradã. Enquanto isso, Hurzabum e Rebeca se lamentam pela morte de Evil-Merodaque. Já na sala do trono, Nebuzaradã oferece o posto de governador da Babilônia a Zac e ele aceita. Em seguida, Beroso pede autorização ao rei para sepultar os corpos de Amitis e Evil-Merodaque. Ele hesita, mas após ouvir os conselhos de Sammu-Ramat e Rabe-Sáris, decide que é o melhor a se fazer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!