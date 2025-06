Zac enfrenta Beroso após o sumo sacerdote vender a dívida de Matias para Asher | O Rico e Lázaro

Joaquim conta os dias que está na prisão enquanto Neusta planeja a fuga do filho. Zac logo vai ao palácio após descobrir que Beroso vendeu a dívida de Matias a Asher e briga com o sumo sacerdote. Momentos depois, Asher reencontra Joana e ela conta que Saul foi encontrado. Ele convida a jovem para um passeio enquanto Zac os observa, com raiva.



