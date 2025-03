Zac expulsa Fassur de casa na frente de todos | O Rico e Lázaro

Rebeca fica decepcionada com a ausência de Hurzabum na comemoração pela vitória de Ravina por conta de Shag-Shag. Durante a celebração, Zelfa pergunta a Joana sobre o casamento e a jovem confessa pensar em Asher todos os dias. No palácio, Neusta conversa com Edissa e admite que foi injusta com a serva. Momentos depois, Fassur aparece na casa de Elga e Zac fica furioso com sua presença. Ele o ataca e expulsa o sacerdote, procurando defender Joana. Elga fica chateada com Zac e os dois tentam se resolver.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!