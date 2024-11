Zac fica magoado ao saber que Asher e Joana irão se casar | O Rico e Lázaro

Asher fica furioso com a invasão dos babilônicos em Judá. Joana o impede de atirar nos soldados, que levam hebreus como cativos, o incentivando a pensar no futuro deles como casal. Chaim vai com Zac até a Casa da Lua. O jovem conversa com Hurzabum enquanto o pai é recebido calorosamente por Shag-Shag. Assim que Zac volta para Jerusalém, vê Joana e Asher trocando carinhos e fica ressentido.