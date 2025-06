Zac, Nebuzaradã e Sammu-Ramat planejam vingança contra Asher | O Rico e Lázaro

No calabouço, Neusta pergunta sobre a vida de um soldado e tenta suborná-lo para deixar Joaquim escapar. Enquanto isso, Zac conversa com Nebuzaradã e Sammu-Ramat, planejando uma vingança contra Asher. A sacerdotisa, então, compartilha sua ideia: Zac mataria Evil-Merodaque e colocaria a culpa em Asher, que seria executado por Nabucodonosor e, dessa forma, Nebuzaradã assumiria o trono. O Rico volta para casa, irritado e pensativo sobre a proposta, e despreza Malca. Ela o enfrenta e ele ameaça bater na esposa, mas começa a chorar e humilha a mulher.



