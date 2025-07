Zac planeja fragilizar a relação de Joana e Lázaro | O Rico e Lázaro

Zac encontra com Fassur no palácio e o sacerdote pede ao novo governador que ele proíba Ravina e Zadoque de entrar na sinagoga, mas o pedido é negado. Logo em seguida, Zac fala com Ayana e diz que chegou a hora de ela prestar o “servicinho” contra Lázaro. Ele explica que a mulher deve ficar na cela do prisioneiro e, quando Joana entrar, ela deve dizer que é amante dele de Meroé. Logo em seguida, Nebuzaradã entra na cela de Lázaro e questiona o sumiço dos ratos. O prisioneiro argumenta sobre sua fé em Deus, mas o rei fica ainda mais furioso.



