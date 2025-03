Zac, Ravina, Zadoque e Matias vão até a casa de Fassur à procura de Joana e o sacerdote mente, dizendo não saber sobre o paradeiro dela. Momentos depois, Fassur visita Joana no cativeiro e a ataca. Zac corre até o alojamento de escravos e comunica Asher do desaparecimento da jovem.



