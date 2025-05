Zac propõe se casar com Joana em troca de pagar as dívidas de Matias | O Rico e Lázaro

No palácio, Beroso cobra a dívida de Matias e avisa que ele perderá a casa de Ravina. No meio da conversa, Zac chega e diz que pode ajudar o jovem. Ele faz uma proposta, mas Matias acha um absurdo e hesita em aceitar. Ebede-Meleque pede perdão a Gadise pela briga com Matias e ela desabafa sobre os comportamentos do marido. O servo não resiste e a beija, deixando-a em choque. Momentos depois, Matias conversa com Joana e pergunta se ela se casaria com Zac para pagar sua dívida. A jovem fica ofendida com a pergunta do irmão e desacreditada com a chantagem do amigo.



