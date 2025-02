Zac, Rabe-Sáris e Nebuzaradã tentam descobrir quem é o assassino de Chaim | O Rico e Lázaro

Joana comenta com Zac que Naomi falou sobre um escravo que participa de lutas e a salvou de se afogar, deixando-o tenso. Nebuzaradã se intromete na conversa e é apresentado a Joana. Enquanto isso, Shamir estranha ao ver Samira falando com Fassur. Zac, Rabe-Sáris e Nebuzaradã vão à Casa da Lua e Zac pergunta sobre Asher a Zabaia, que diz que o jovem foi enviado a outro canteiro de obras. Os três ficam irritados com a presença de Hurzabum e o provocam por conta de Shag-Shag, ameaçando-o. Assim que os ânimos se acalmam, os três trabalham para descobrir quem assassinou Chaim.



