Zac surpreende Joana ao confessar paixão por ela | O Rico e Lázaro

Zac e Asher relembram a adolescência juntos. Asher conta de sua briga com Joana em relação aos anos extras de serventia a Chaim. Zac o influencia o casamento dos melhores amigos. Momentos depois, o jovem ainda apaixonado por Joana, se encontra com a melhor amiga na rua. Ela fica feliz em revê-lo e ele compra um presente para ela. Fassur observa tudo de longe. Zac conta para Joana que, quando adolescente, brigou com Asher por estar apaixonado por ela.