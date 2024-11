Zac vê Asher trabalhando no canteiro de obras da Babilônia | O Rico e Lázaro

Asher trabalha no canteiro de obras e é chicoteado, sem demonstrar reação alguma. Zac se aproxima do local e leva um susto ao reconhecer o amigo em meio aos escravos. Ele relembra das brigas que os dois tiveram quando eram mais jovens. Lior se assusta com as agressões repetidas e suplica para que Larsa pare, ou Asher acabará morrendo. Zac se comove com a situação do amigo e tira um tempo para beber na Casa da Lua.