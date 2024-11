Zedequias é cegado por Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Após chegar na Babilônia, Zedequias é recebido por Nabucodonosor, que revela ter planos para o antigo rei de Judá. O soberano manda seus soldados matarem os filhos de Zedequias em sua frente e ele chora, desesperado. Ele, então, cega o rei cativo, como uma punição por tê-lo traído com a aliança com o Egito. Zedequias implora para Daniel e diz que prefere morrer do que ter que viver daquele jeito, mas não há nada que o sábio possa fazer.