Zedequias se mostra um rei soberbo | O Rico e Lázaro

Ebede-Meleque vê Zedequias entrando no quarto. Ambicioso, ele pede que os aposentos sejam preparados para receber o novo rei, praticamente ignorando a morte de seu irmão e dando valor apenas para sua soberania. Na caverna, Jeremias ora e recebe a notícia da morte do rei, cumprindo a profecia que ele havia previsto. O povo babilônico recebe os cativos de Judá, feliz com mais uma vitória de seu povo.