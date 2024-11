Zedequias se recusa a ajudar Asher | O Rico e Lázaro

Joana encontra com Asher, preocupada sobre a conversa que tiveram no dia anterior. O jovem, então, revela que não iria fugir sozinho e que marcou uma audiência com o rei para falar sobre as injustiças que sofreu nas mãos de Chaim. Ao chegarem no palácio, Zedequias se recusa a ajudar Asher, deixando o casal irritado. Assim que os dois saem de lá, furioso com os próprios problemas, o jovem discute com a noiva.