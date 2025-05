Zelfa culpa Zac pela decadência mental de Malca | O Rico e Lázaro

Zac chega em casa e Zelfa conta a ele que Malca atentou contra a própria vida. Ele fica chocado e ela culpa o jovem pelo que aconteceu. Ela dá uma bronca em Zac por seus comportamentos. Ela ainda avisa que se algo acontecer com Malca, ele será responsabilizado por isso. Momentos depois, ele entra no quarto e abraça a esposa, chorando. Os dois dormem, mas Zac tem um pesadelo com Chaim e acorda desesperado.



