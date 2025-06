'A Gretchen saiu e a Talira foi embora junto', analisa João Márcio | Discutindo a Relação

No Discutindo a Relação desta segunda-feira (23), Lucas Selfie questionou se Tali e Rafa estariam conformados em estar no segundo, terceiro ou quarto lugar. Lucas Selfie ainda disse que o casal adotou um "jogo muito passivo". Os convidados Dezza Tornelli e João Márcio concordaram e comentaram que a produtora teve destaque quando Gretchen ainda estava no jogo. "A Gretchen saiu e a Talira foi embora junto", avaliou João.



