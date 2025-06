‘Eles foram impecáveis’, comenta Ana Paula sobre jogo de Nat e Eike | Discutindo a Relação

No Discutindo a Relação desta segunda-feira (3), Lucas Selfie quis saber de Ana Paula e Antony o que eles achavam de uma suposta vitória de Carol e Radamés. Além de dar sua opinião, a empresária reforçou a torcida para Nat e Eike: “Eles foram impecáveis”. Por fim, o casal blindado também revelou que na dinâmica final do programa, na qual terá o reencontro de todas as duplas, eles irão falar tudo que os incomodou ao longo da temporada, tanto para rivais quanto para aliados.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.