Lucas Selfie sugere que Dhomini siga com deboches | Discutindo a Relação

No Discutindo a Relação desta segunda-feira (23), Lucas Selfie perguntou aos seus convidados, Dezza Tornelli e João Márcio, se acham que Adriana e Dhomini, Carol e Radamés já estariam na final, por serem protagonistas na Mansão. Selfie acredita que Dhomini teria que seguir na linha do deboche como fez no Quebra-Power do último domingo (22).



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.