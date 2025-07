Comentaristas opinam sobre o embate entre Dhomini e Radamés | Discutindo a Relação

No Discutindo a Relação desta segunda-feira (07), Lucas Selfie recebeu Bárbara Saryne e Luigi Cavalli e eles falaram sobre o embate direto entre Dhomini e Radamés no último Quebra-Power. Saryne disse que os dois participantes se perderam ali na situação, mas que Dhomini errou ao direcionar os xingamentos para Carol em determinado momento. Civalli falou que o jogador de futebol já estava agitado por conta das provocações feitas anteriormente por Ana Paula e Antony.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.