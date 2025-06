Lucas Selfie e convidados comentam se uma repescagem pode ou não mudar o jogo | Discutindo a Relação

Lucas Selfie comentou com Mariana Felício e Daniel Saullo, convidados do Discutindo a Relação desta segunda-feira (16), sobre o Quebra-Power desta semana. O apresentador falou sobre o fato do casal Furlan ter apontado Adriana e Dhomini e que esse embate já está começando a ficar repetitivo no jogo. Em seguida, a modelo destacou que uma repescagem pode mudar os rumos do programa. O trio também discutiu sobre as explosões e o controle emocional de Dhomini.



