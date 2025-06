Antony dá sua opinião sobre postura de Adriana no jogo | Discutindo a Relação

Ana Paula e Antony foram os convidados de Lucas Selfie no Discutindo a Relação desta segunda-feira (30). O apresentador quis saber opinião do casal blindado sobre a repetição de embates na Mansão Power e se a postura de Adriana em defender Dhomini é verdadeira. Antony comentou que a corretora de imóveis criou um cenário de jogo totalmente diferente da realidade e que a mesma acha que o marido não fez nada de errado.



