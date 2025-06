Discutindo a Relação: Assista à íntegra com Mariana Felício e Daniel Saullo | Power Couple

Lucas Selfie recebeu nesta segunda-feira (16) Mariana Felício e Daniel Saullo. O casal, que foi vice-campeão da quarta temporada do Power Couple, comentou sua experiência na Mansão Power e debateu junto do o apresentador sobre os embates na casa e a possibilidade de haver uma repescagem para mudar os rumos do jogo.



