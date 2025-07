Discutindo a Relação: Assista à íntegra com Ana Paula e Antony | Power Couple

Lucas Selfie recebeu Ana Paula e Antony, a sexta dupla eliminada do Power Couple, no Discutindo a Relação desta segunda-feira (30). O casal blindado comentou um pouco de sua vivência na Mansão Power, das descobertas que fizeram fora do jogo e o que eles acham que pode acontecer nesta reta final do programa. Confira!



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.