Bárbara Saryne e Lugi Civalli montam a final ideal | Discutindo a Relação

Lucas Selfie perguntou para Bárbara Saryne e Luigi Civalli qual sera a final do Power Couple mais justa, na opinião deles. Os dois comentaristas colocaram Carol e Radamés como um dos casais finalistas, mas apresentaram outros nomes também.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.