Antony reflete sobre ter priorizado as amizades ao invés do jogo | Discutindo a Relação

Lucas Selfie recebeu Ana Paula e Antony no Discutindo a Relação desta segunda-feira (30). O apresentador questionou o casal se agora, com uma visão de fora do jogo, eles entendiam o motivo de terem sido eliminados. Antony comentou que ele e a esposa estão com uma visão mais ampla dos acontecimentos da Mansão Power. Incluindo o fato deles terem focado mais nas amizades do que no próprio jogo.



