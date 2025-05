Acerto de contas! Everton e Victor revivem treta pós-votação | Power Couple

Os casais Emilyn e Everton, Rayanne e Victor se reuniram no Quarto Melancia para tentar alinhar os desentendimentos que surgiram durante a dinâmica de votação da última quarta-feira (7). Os casais trocaram farpas no programa ao vivo, principalmente após comentários de Everton Neguinho sobre Victor Pecoraro. A discussão teve como ponto de partida uma observação de Victor sobre a escolha do cabelo de Everton.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!