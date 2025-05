Adriana e Dhomini vetam Carol e Radamés da Prova dos Casais | Power Couple

Depois da Prova das Mulheres, os casais deram uma olhada em seus saldos. Adriana e Dhomini ficaram em primeiro lugar com o valor de R$ 122 mil e tiveram o poder de vetar uma dupla da Prova dos Casais. A corretora de imóveis e o empresário vetaram Carol e Radamés. Na última posição do ranking de saldos está Gi Prado e Eros, com o valor de R$ 18 mil.



