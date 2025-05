Adriana entra na piscina depois da festa e gera risadas | Power Couple

Após a segunda festa da edição, Adriana resolveu entrar na piscina e gerou risadas entre os participantes. A corretora de imóveis chegou a pisar com o microfone na piscina e teve que ser impedida pelos amigos, que logo removeram o dispositivo. O momento de alegria continuou dentro da Mansão após os casais decidirem trolar Eros Prado, prendendo o humorista dentro do banheiro.



