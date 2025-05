Aliança formada! Casais da sala definem alvos para a formação da DR | Power Couple

Em uma conversa na Mansão, Eike Duarte revelou para seus companheiros de sala, Fran e Júnior e Ana Paula e Antony, que acredita que eles são um grupo no jogo. A partir disso, eles começaram a arquitetar as próximas jogadas, utilizando as plaquinhas dos casais que ficam na parede para visualizar as movimentações. As duplas também discutiram quais outros casais eles podem tentar “puxar” para a aliança.



