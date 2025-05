Ana Paula e Antony rebatem voto de Silvia e André: 'Compraram briga' | Power Couple

Silvia e André resolveram votar em Ana Paula e Antony nesta quarta-feira (14). Os casais não mostraram surpresa com a situação. “Do nada o André parou de falar. Compraram a briga de outra pessoa. Eu acho que é um casal sem enredo aqui dentro e sempre que eles tiverem uma oportunidade vão querer votar na gente”, desabafou Antony. O motorista executivo, por sua vez, rebateu: “Eu quero deixar bem claro que a gente não compra briga de ninguém. Nós votamos neste casal desde o dia em que ele gritou com minha mulher”, destacou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!