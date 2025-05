André quis conversar com Eike e Nat sobre voto | Power Couple

Depois da votação, Fran falou para seus aliados que teve a prova de que André conta tudo que ouve para Radamés. Na cozinha, André quis conversar com Eike sobre seu voto e deixou claro que ele e Silvia decidiram que em que votar no momento da formação da DR. Emilyn, Neguinho e Carol falaram sobre a vontade de verem Fran e Júnior na DR.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!