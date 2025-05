Briga entre casais Furlan e Eikos gera confusão generalizada na Mansão | Power Couple

A tarde desta quinta-feira (15) foi marcada por uma briga entre os casais Furlan e Eikos. Tudo começou quando as duplas trocaram provocações depois da formação da DR. Logo pela manhã, Nat foi tirar satisfação com Carol e a partir desse momento a briga se instaurou. No meio da confusão, Júnior começou a discutir com Radamés, o que fez com que mais pessoas entrassem no conflito.



