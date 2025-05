Brincadeira com fundo de verdade? Eros diverte participantes com jogo | Power Couple

Na cozinha, Eros movimentou uma brincadeira entre os participantes sobre o comportamento de casais. Os confinados teriam que falar em voz alta o nome da pessoa que tem um determinado tipo de atitude. “Eu estava para me divertir, mas também soltando as minhas verdades”, confessou Eike em depoimento. Além disso, na área externa da casa, Carol e Radamés, Tali, Giovanna e Diego opinaram sobre Gretchen.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!