Caos na Mansão: volta de Tali e Rafa revolta Gretchen e Esdras | Power Couple

A volta de Tali e Rafa para a Mansão Power mexeu com os ânimos de todos os casais, principalmente de Gretchen e Esdras. A cantora e o marido disseram que vão desistir do jogo por não quererem conviver com a produtora e o repórter devido às provocações dos últimos dias. As demais duplas do programa tentam convencer o casal a não sair do programa.



