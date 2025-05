Carol e Radamés analisam postura de Ana Paula no ao vivo: 'Caça confusão!' | Power Couple

No quarto, Carol e Radamés relembraram o programa ao vivo de quarta-feira (7), focando no comentário de Ana Paula sobre roupas e sua percepção de que a participante estaria "caçando coisa onde não tem" para iniciar discussões e gerar estranhamento entre os casais. No dia seguinte, André se juntou à análise de Carol, complementando o raciocínio sobre a postura de Ana Paula e concordando com a avaliação do casal sobre seu comportamento na Mansão Power.



