Carol e Radamés buscam apoio; Rayanne questiona alianças | Power Couple

Carol e Radamés se reuniram com Tali e Rafa para desabafar sobre as tensões na Mansão Power, descrevendo os embates diretos com o restante da casa como "sem fundamentos" e refletindo o motivo de continuarem sendo alvo de votos. Em outro núcleo, Rayanne compartilhou com Silvia, Victor e André sua visão sobre a divisão da casa e os comportamentos dos participantes, negando a existência de um "grupão" liderado por Gretchen.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!