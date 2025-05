Casais aproveitam festa após semana tensa | Power Couple

A segunda festa da edição chegou após a primeira eliminação. Precisando extravasar após uma semana tensa, os casais cantaram, dançaram e comemoraram mais um ciclo vencido. Entre as duplas que mais curtiram estão Ana Paula e Antony, que se salvaram da DR da semana e tinham muito o que celebrar. Do outro lado, estavam Carol e Radamés, que preferiram apreciar a festa de maneira mais calma e reservada.



