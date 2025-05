Casais conversam sobre estratégia durante festa | Power Couple

Enquanto alguns casais aproveitaram a festa dessa sexta-feira (9) para comemorar, outros estavam pensanso mais adiante no jogo. Carol e Radamés, Tali e Rafa conversaram sobre estratégias para o próximo ciclo e para tentarem se manter vivos no jogo. "São três contra o resto", afirmou Rafa ao se referir a divisão de casais feita após a DR.



