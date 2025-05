Casais conversam sobre posicionamento de Gi e Eros dentro da Mansão | Power Couple

Ana Paula e Antony, Fran e Junior conversaram na manhã desse sábado (10), sobre a estratégia de Gi e Eros no jogo. Segundo a influenciadora digital, o casal está deixando de se posicionar para não se indispor com os outros participantes. "Quem quer ser amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém", completou Fran que afirmou ter conversado com Gi sobre as atitudes da dupla dentro da Mansão.



