Casais se dividem em grupos na hora do almoço | Power Couple

Desde a primeira eliminação da edição, o clima na Mansão Power anda bem tenso entre os participantes. Após os retornos de Ana Paula e Antony, Tali e Rafa, dois grupos foram criados após a DR. Os dois lados estavam evitando contato, e na hora do almoço não foi diferente. Enquanto um grupo estava comendo na cozinha, o outro estava do lado de fora conversando. Depois, os papéis se inverteram. Ana Paula revelou receio com o ocorrido, alegando que o público poderia interpretar de maneira errada e pensar que estava havendo uma exclusão. Por outro lado, Carol afirmou que prefere mais essa situação do que enfrentar os olhares de julgamento e ouvir "alfinetadas".



