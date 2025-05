Casais votam e o jogo vira na Mansão | Power Couple

A Mansão Power viveu momentos de tensão com o início da votação para a formação da terceira DR do programa. A expectativa entre os casais era palpável nesta quarta-feira (14), marcando o momento em que as alianças são testadas e os votos definem quem enfrentará a decisão do público na berlinda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!