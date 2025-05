Clima pós-Quebra Power expõe tensões e estratégias | Power Couple

Após a intensidade do Quebra Power, os casais seguiram debatendo as atitudes e comportamentos uns dos outros. Emilyn e Everton tomam a decisão de se afastar de Gi e Eros devido a certas condutas. Em conversas entre antigos aliados, Giovanna chegou à conclusão de que "ninguém é amigo de ninguém aqui dentro". A dinâmica pós-prova também serviu para os participantes começarem a discutir e planejar os votos para a próxima formação da DR, indicando que novas alianças e rivalidades estão se desenhando na Mansão Power.



