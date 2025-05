Com maior saldo acumulado, Nat e Eike ganham o direito de ocupar a Suíte Romã | Power Couple

Com a primeira eliminação concluída, Felipe Andreoli retornou à Mansão Power para marcar o início de um novo ciclo no Power Couple. Nat e Eike se destacaram como o casal com o maior saldo acumulado das provas individuais e casal neste ciclo, conquistando o direito de ocupar a luxuosa Suíte Romã. Além do privilégio, eles têm a responsabilidade de redistribuir os demais casais nos quartos da Mansão, definindo a nova configuração da convivência e as possíveis dinâmicas que surgirão neste novo período da competição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!