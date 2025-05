'Como que trata as pessoas normal aqui?', desabafa Tali sobre atitude de rivais |Power Couple

Depois da Prova das Mulheres, os casais e seus aliados se espalharam pela Mansão Power para fazerem as análises de jogo. Na cozinha, Giovanna e André comentaram sobre as diferentes atitudes de Neguinho. Já no quarto, Eike e Nat discutiram sobre a possibilidade de votarem em Silvia e André e quais argumentos usarão. Enquanto Gui explicava para Gi Prado o motivo de ter votado em Tali e Rafa, o casal conversava na sala sobre a dificuldade de tratar bem as pessoas com todas as dinâmicas do jogo.



